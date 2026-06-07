Arrestan a taxista que conducía en supuesto estado de ebriedad en El Alto

La Policía aprehendió a un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad luego de protagonizar un incidente de tránsito que estuvo a punto de terminar en tragedia en la ciudad de El Alto.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron el momento en que el vehículo pierde el control tras impactar contra el borde de una acera. Debido al choque, el motorizado sale proyectado de forma descontrolada hacia el carril contrario y pasa a escasos metros de una vendedora que se encontraba en la vereda.

Testigos del hecho señalaron que tanto el conductor como su acompañante aparentaban encontrarse en estado de ebriedad al momento del incidente.

“Si la acera no hubiera sido alta, el vehículo habría ingresado directamente contra un inmueble”, relató una de las vecinas que presenció lo ocurrido.

Tras ser intervenido por efectivos policiales, el conductor fue trasladado a dependencias policiales, donde se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer si conducía bajo los efectos del alcohol.

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