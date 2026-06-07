Evo Morales dice que le causa “risa” los intentos de hacerlo escapar de Lauca Ñ

El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que no abandonará Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, y afirmó que le causan “risa” las versiones sobre supuestos planes para obligarlo a salir de la región.

Durante su programa radial dominical, Morales se refirió a las denuncias que realizó en las últimas horas sobre un corte de energía eléctrica y de telecomunicaciones en el Trópico cochabambino, hechos que atribuyó a acciones destinadas a intimidarlo.

El también dirigente de las federaciones de cocaleros sostuvo que existen intentos para generar temor entre sus seguidores y provocar su salida de la zona donde permanece desde su retorno al país.

“La misma gente me dice: ‘¿cómo le van a hacer escapar a Evo de Lauca Ñ?’ ¿Quién va a estar escapando? A mí me causa risa, amenazando. Habían estudiado por dónde me iba a escapar. Quiero que sepan que estoy acá, no me voy a escapar”, manifestó.

Morales también denunció el presunto sobrevuelo de drones en la zona y aseguró que estas acciones buscan amedrentarlo. Sin embargo, afirmó que no modificarán su permanencia en Lauca Ñ.

Las declaraciones del exmandatario se producen después de que denunciara a través de sus redes sociales la interrupción del suministro eléctrico y de los servicios de telecomunicaciones en el Trópico de Cochabamba desde las 19:10 del sábado.

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