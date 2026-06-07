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Evo Morales dice que le causa “risa” los intentos de hacerlo escapar de Lauca Ñ

El expresidente y líder cocalero denunció un apagón eléctrico, corte de telecomunicaciones y sobrevuelo de drones en el Trópico de Cochabamba. Asegura que se trata de un plan de intimidación para forzar su salida de la región, pero ratifica su permanencia.

Red Uno de Bolivia

07/06/2026 15:38

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Morales aseguró que no abandonará el país. Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que no abandonará Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, y afirmó que le causan “risa” las versiones sobre supuestos planes para obligarlo a salir de la región.

Durante su programa radial dominical, Morales se refirió a las denuncias que realizó en las últimas horas sobre un corte de energía eléctrica y de telecomunicaciones en el Trópico cochabambino, hechos que atribuyó a acciones destinadas a intimidarlo.

El también dirigente de las federaciones de cocaleros sostuvo que existen intentos para generar temor entre sus seguidores y provocar su salida de la zona donde permanece desde su retorno al país.

“La misma gente me dice: ‘¿cómo le van a hacer escapar a Evo de Lauca Ñ?’ ¿Quién va a estar escapando? A mí me causa risa, amenazando. Habían estudiado por dónde me iba a escapar. Quiero que sepan que estoy acá, no me voy a escapar”, manifestó.

Morales también denunció el presunto sobrevuelo de drones en la zona y aseguró que estas acciones buscan amedrentarlo. Sin embargo, afirmó que no modificarán su permanencia en Lauca Ñ.

Las declaraciones del exmandatario se producen después de que denunciara a través de sus redes sociales la interrupción del suministro eléctrico y de los servicios de telecomunicaciones en el Trópico de Cochabamba desde las 19:10 del sábado.

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