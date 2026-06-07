Una jornada histórica para el deporte nacional y las Fuerzas Armadas se vivió en territorio ecuatoriano. Bolivia se consagró campeona en la clasificación general por equipos en el XXVI Mundial Militar de Equitación 2026, imponiéndose ante delegaciones de 18 países que se dieron cita en este prestigioso evento internacional.

La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Ecuador fue la encargada de dar a conocer la noticia, resaltando que la delegación boliviana compitió al más alto nivel bajo los principios de disciplina, excelencia deportiva y fraternidad, según informa ABI.

Bolivia se consagra campeona en el XXVI Mundial Militar de Equitación. Foto: Embajada de Bolivia en Ecuador.

Dominio absoluto en el podio individual

El éxito de la representación boliviana no se limitó a la categoría grupal. En la clasificación individual general, los jinetes bolivianos demostraron una superioridad absoluta al adjudicarse los dos primeros lugares de la competencia:

Primer lugar (Medalla de Oro): Teniente Jorge Antequera.

Segundo lugar (Medalla de Plata): Teniente Álvaro Miguel Guarachi.

“Con gran orgullo, Bolivia alcanzó el primer lugar en la clasificación general por equipos, demostrando el alto nivel técnico, preparación y compromiso de sus representantes”, destacó la embajada boliviana a tiempo de felicitar la sobresaliente participación de los militares.

Bolivia se consagra campeona en el XXVI Mundial Militar de Equitación. Foto: Embajada de Bolivia en Ecuador.

Amistad a través del deporte

El encuentro ecuestre no solo sirvió para medir el nivel técnico de los jinetes, sino también para estrechar lazos entre las naciones participantes. Al finalizar el torneo, la representación diplomática de Bolivia expresó su profundo reconocimiento a Ecuador por la impecable organización del certamen.

Asimismo, saludaron a todos los competidores de los distintos países que hicieron honor al lema internacional de la competencia: “Amistad a través del deporte”, sellando una participación que quedará grabada en las páginas doradas de la equitación militar boliviana.

Bolivia se consagra campeona en el XXVI Mundial Militar de Equitación. Foto: Embajada de Bolivia en Ecuador.

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