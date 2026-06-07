Contrabando frustrado: Policía secuestra camión con 1.800 litros de diésel en Cobija

En un operativo de control rutinario, la Policía Boliviana logró el secuestro de un camión y 1.800 litros de diésel que pretendían ser desviados de manera ilícita en una estación de servicio de la capital pandina. El hecho concluyó con la aprehensión del conductor del motorizado.

El comandante departamental de la Policía en Pando, Erlan Monasterio, informó que el hallazgo se dio gracias a la vigilancia permanente que se realiza en los surtidores de la región para garantizar el correcto abastecimiento de carburantes, según informa ABI.

Una maniobra sospechosa en el surtidor

De acuerdo con el reporte policial, el vehículo fue detectado debido a una actitud inusual y una extraña disposición logística al momento de cargar el combustible.

“En los controles que venimos realizando de manera diaria en los diferentes surtidores, (…) se lleva a detectar a un camión que estaba cargando combustible, pero de manera rara ubicada la manguera arriba de la carrocería”, explicó Monasterio en contacto con Bolivia Tv.

Ante la sospecha, los efectivos procedieron a realizar una inspección minuciosa de la carrocería. En el lugar se hallaron 10 bidones con capacidad de 200 litros cada uno; nueve de ellos ya se encontraban completamente llenos, haciendo un total de 1.800 litros de diésel almacenados de forma irregular.

Acciones legales y rechazo de las autoridades

El jefe policial lamentó que se den este tipo de situaciones especulativas e ilegales en medio de los esfuerzos estatales por regularizar la distribución de energéticos.

“No puede ser que las autoridades estemos trabajando para abastecer de combustibles a la población y gente inescrupulosa de esta misma población le esté jugando mal así al pueblo”, manifestó la autoridad de manera contundente.

Tanto el combustible como el camión pesado fueron secuestrados por las fuerzas del orden. Por su parte, el chofer fue trasladado a dependencias policiales en calidad de aprehendido. El caso ya fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes por presunto almacenamiento e ilícito de hidrocarburos.

Foto: captura de video BTV.

Mira la programación en Red Uno Play