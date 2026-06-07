Turismo en jaque por los bloqueos: 300 mil empleos están en riesgo en Bolivia

Los constantes bloqueos y la persistente conflictividad social que atraviesa Bolivia volvieron a asestar un golpe demoledor al turismo nacional. Cochabamba y el resto del país se han quedado prácticamente sin visitantes debido a la imagen de inestabilidad que proyecta la nación hacia el exterior, provocando una crisis que las autoridades califican de alarmante.

Según los registros que manejan las autoridades municipales, los turistas internacionales se niegan a incluir a Bolivia en sus destinos de viaje al considerarlo un país impredecible y conflictivo.

Un impacto devastador en el empleo y la economía

Las consecuencias económicas ya se sienten con fuerza en las empresas del sector, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad. El director de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Oscar Velarde, pintó un panorama crítico sobre la situación actual:

"Estamos hablando de más de 300 mil empleos que están en peligro, personas que pueden ser despedidas y en Cochabamba ocurre lo mismo. El 90% del turismo se ha reducido totalmente, hay suspensión de las actividades turísticas que tenemos en el departamento de Cochabamba, por lo menos para el tema de hacer turismo interno".

A esto se suma que la denominada "industria sin chimeneas" arrastra pérdidas millonarias que serán muy difíciles de revertir. Las autoridades lamentan que, lejos de registrarse una mejoría o una tregua, el escenario tiende a empeorar cada día más.

El "efecto rebote" de la crisis en La Paz

La coyuntura que se vive en la sede de Gobierno funciona como una vitrina negativa que termina asfixiando económicamente a las demás regiones, bloqueando el ingreso de divisas y viajeros.

"Ni pensar con lo que significa el extranjero porque ya no está llegando ni siquiera a La Paz, ni siquiera. El impacto de las noticias a nivel internacional de lo que está ocurriendo en este momento en La Paz, genera un caos a nivel internacional, lo que está afectando a todo el sector turístico y gastronómico, no solamente del departamento de La Paz, sino también a los diferentes departamentos", alertó Velarde.

El drama del sector es doblemente doloroso para los operadores, ya que el turismo se encontraba en pleno proceso de reactivación tras crisis pasadas; sin embargo, esta última oleada de protestas sepultó las expectativas de recuperación.

Ante este adverso panorama, desde el municipio cochabambino aseguran que es urgente el diseño y la aplicación de una política de Estado más seria y firme, orientada a garantizar la estabilidad social y evitar que el país continúe pagando el alto costo de la incertidumbre.

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