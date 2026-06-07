Federaciones del Trópico anuncian marcha y respaldan bloqueo de carreteras

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba sostuvo una reunión de emergencia en la localidad de Lauca Eñe para evaluar la coyuntura nacional y regional. Al término del encuentro, los dirigentes anunciaron una movilización general para el próximo miércoles, exigieron informes formales a las empresas estatales de servicios y expresaron su respaldo a las protestas que cumplen más de 35 días de bloqueo a nivel nacional.

La resolución del sector se produce en un escenario de alta tensión, un día después de que la Policía Boliviana ejecutara un operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián (Santa Cruz). Respecto a dichos sucesos, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, denunció de manera oficial que los manifestantes en esa región portaban armas de fuego durante los enfrentamientos que forzaron el repliegue policial.

Cuestionamientos a las acciones en San Julián y pedido de renuncia

Durante la conferencia de prensa, el secretario general de la Federación Carrasco Tropical, Gastón Ledezma, manifestó el rechazo de la organización hacia la intervención efectuada en el departamento cruceño.

"Rechazamos la actitud (...) de este gobierno que está asomando en contra de nuestros compañeros de San Julián. Un gobierno que ha ido a poder acribillar a nuestros compañeros organizando grupos irregulares, organizando con los policías y militares".

El dirigente sindical criticó la gestión del Poder Ejecutivo ante el conflicto social que arrastra el país y señaló que, a su criterio, la actual administración no tiene la capacidad para conducir el Estado, por lo que solicitaron formalmente que las autoridades de Gobierno den un paso al costado.

Denuncian cortes de energía y telecomunicaciones de más de 12 horas

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia sobre interrupciones prolongadas en los suministros de energía eléctrica y telefonía móvil dentro del Trópico de Cochabamba, hechos que la dirigencia califica como una vulneración a los derechos fundamentales.

La ejecutiva de mujeres de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, Jesusa Yampara, detalló que se registraron cortes de luz los días 27 de mayo y el pasado sábado 6 de junio. "Esta vez han cortado más de 12 horas. 12 horas con 10 minutos ha tardado este corte eléctrico", precisó la representante.

Asimismo, Yampara señaló que estas suspensiones del servicio provocaron perjuicios en la cadena de frío de los centros médicos de la zona. Denunció la pérdida de medicamentos e insumos en las postas sanitarias de diversos sectores, entre ellos la localidad de Senda 3. Reportó que la inestabilidad de la energía causó daños y desperfectos en electrodomésticos, televisores y refrigeradores de los pobladores. Cuestionó que el servicio de datos móviles de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) presente interrupciones focalizadas en ciertos municipios desde hace tres días.

Ante esta situación, las Seis Federaciones anunciaron que solicitarán auditorías y reportes oficiales a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) y a la estatal Entel para esclarecer las razones técnicas de los cortes detectados en la región.

Convocatoria a movilización y radicalización de medidas

La dirigencia concluyó ratificando que el miércoles se llevará a cabo una concentración masiva que reunirá a las bases de las seis federaciones y los cinco municipios del Trópico con el fin de demostrar la unidad de la región.

Finalmente, los representantes expresaron su respaldo a las medidas que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari", adelantando que continuarán masificando los puntos de bloqueo vigentes en las rutas del país.

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