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Consulta tu vuelo con BoA: escanea el QR y revisa horarios y puertas

Boliviana de Aviación recomienda a los pasajeros escanear un código QR o ingresar a la web oficial para consultar información en tiempo real sobre horarios, puertas y posibles demoras.

Red Uno de Bolivia

07/06/2026 20:03

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Consulta tu vuelo con BoA: escanea el QR y revisa horarios y puertas. Imagen archivo BoA.
Bolivia

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Boliviana de Aviación (BoA) informó que los pasajeros pueden verificar el estado de sus vuelos de forma ágil mediante un código QR o un enlace web.

La aerolínea compartió en sus redes sociales:

“Verifica el estado de tu vuelo de forma rápida y sencilla. Escanea el código QR o ingresa al enlace y mantente informado en tiempo real. https://mivuelo.att.gob.bo/”

Información disponible

Al acceder a la plataforma, los pasajeros pueden consultar:

  • Número de vuelo
  • Hora estimada y real de salida y llegada
  • Destino y puerta de embarque
  • Estado del vuelo (a tiempo, demorado o cancelado)

Esta herramienta permite a los viajeros planificar su llegada al aeropuerto y mantenerse actualizados frente a cualquier cambio.

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