Boliviana de Aviación (BoA) informó que los pasajeros pueden verificar el estado de sus vuelos de forma ágil mediante un código QR o un enlace web.

La aerolínea compartió en sus redes sociales:

“Verifica el estado de tu vuelo de forma rápida y sencilla. Escanea el código QR o ingresa al enlace y mantente informado en tiempo real. https://mivuelo.att.gob.bo/”

Información disponible

Al acceder a la plataforma, los pasajeros pueden consultar:

Número de vuelo

Hora estimada y real de salida y llegada

Destino y puerta de embarque

Estado del vuelo (a tiempo, demorado o cancelado)

Esta herramienta permite a los viajeros planificar su llegada al aeropuerto y mantenerse actualizados frente a cualquier cambio.

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