Boliviana de Aviación recomienda a los pasajeros escanear un código QR o ingresar a la web oficial para consultar información en tiempo real sobre horarios, puertas y posibles demoras.
07/06/2026 20:03
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Boliviana de Aviación (BoA) informó que los pasajeros pueden verificar el estado de sus vuelos de forma ágil mediante un código QR o un enlace web.
La aerolínea compartió en sus redes sociales:
“Verifica el estado de tu vuelo de forma rápida y sencilla. Escanea el código QR o ingresa al enlace y mantente informado en tiempo real. https://mivuelo.att.gob.bo/”
Información disponible
Al acceder a la plataforma, los pasajeros pueden consultar:
Esta herramienta permite a los viajeros planificar su llegada al aeropuerto y mantenerse actualizados frente a cualquier cambio.
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