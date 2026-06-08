Choferes encuentran baños y wifi en barbería solidaria mientras esperan gasolina

Mientras cientos de conductores continúan soportando largas filas para conseguir combustible en distintos surtidores de La Paz, una barbería de la zona sur decidió convertir sus instalaciones en un espacio de apoyo para quienes permanecen durante días lejos de sus hogares.

La iniciativa surgió al evidenciar la difícil situación que enfrentan choferes particulares, transportistas y motociclistas que llevan hasta cuatro noches consecutivas esperando abastecerse de gasolina.

“Vemos que están durmiendo en sus vehículos, que no van a sus casas y que muchos no tienen dónde asearse o cargar sus celulares. Por eso decidimos abrir nuestras puertas para ayudar”, explicó uno de los responsables del negocio.

Servicios básicos para choferes

El establecimiento brinda acceso gratuito a baños, conexión wifi y energía eléctrica para cargar teléfonos móviles, servicios que se han vuelto indispensables para quienes permanecen largas jornadas en las filas.

“Desde el jueves en la noche estoy aquí. No me he bañado y las calles prácticamente se han convertido en baños improvisados porque no hay dónde ir”, relató uno de los conductores afectados por la escasez de combustible.

Además de los servicios básicos, la barbería decidió extender su solidaridad ofreciendo cortes de cabello gratuitos a algunos conductores que permanecen en los surtidores.

“Queremos dar una pequeña alegría en medio de esta situación. Aunque no sea algo grande, buscamos apoyar de alguna manera a las familias que están siendo perjudicadas por los bloqueos y la falta de combustible”, señalaron.

Solidaridad en medio de la crisis

La iniciativa fue bien recibida por los conductores, quienes destacan que este tipo de gestos ayudan a sobrellevar las extensas jornadas de espera y las dificultades que enfrentan desde hace semanas.

Los propietarios del negocio esperan que otros emprendimientos y comercios se sumen a acciones similares para brindar apoyo a quienes continúan afectados por la crisis de abastecimiento que atraviesa el departamento.

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