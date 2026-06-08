El Alto: transportistas intentan tomar la Federación Andina de Choferes y ocho quedan arrestados

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la ciudad de El Alto, luego de que un grupo de transportistas autoconvocados intentara tomar por la fuerza las instalaciones de la Federación Andina de Choferes, dejando cuantiosos daños materiales en la infraestructura y provocando un amplio despliegue policial.

Los movilizados llegaron hasta la sede sindical portando piedras y otros objetos contundentes, exigiendo la salida de la dirigencia encabezada por Reynaldo Luna, a quien responsabilizan por la falta de respuestas ante los problemas que, según denuncian, sufrieron sus motorizados tras cargar combustible de mala calidad.

Durante la protesta, los manifestantes atacaron la fachada del edificio, rompieron vidrios de varios pisos y causaron destrozos en puertas y otras estructuras del inmueble. También se registraron daños materiales en algunos vehículos del verde olivo.

La violencia también alcanzó a viviendas y garajes ubicados en predios colindantes a la federación, cuyos propietarios reportaron daños materiales producto del lanzamiento de piedras.

Barrido de efectivos policiales

Ante la escalada del conflicto, más de medio centenar de efectivos policiales fueron movilizados hasta el sector para evitar la toma del edificio y restablecer el orden.

La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los manifestantes, quienes se resistían a abandonar el lugar y anunciaban que volverían a concentrarse para retomar sus medidas de presión.

Como resultado del operativo, al menos ocho personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales para fines investigativos.

Tras la intervención, la sede de la Federación Andina quedó completamente vacía, mientras efectivos policiales permanecieron resguardando el inmueble y realizando patrullajes preventivos en calles aledañas.

Vigilancia constante

Según información preliminar manejada por la Policía, algunos grupos de manifestantes se habrían replegado temporalmente hacia sectores cercanos con la intención de reorganizarse y retornar al lugar. Por esa razón, se activaron operativos de vigilancia y control en inmediaciones de la avenida Alcoreza y otras vías cercanas para evitar nuevos enfrentamientos.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados en la infraestructura sindical y en las viviendas vecinas, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos registrados durante la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play