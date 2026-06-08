Encuentran el cadáver de un hombre tendido junto al puente Ch'aquimayu

Una tragedia sacudió la madrugada del pasado viernes en la zona de Ch'aquimayu, en Cochabamba, donde un joven de aproximadamente 26 años perdió la vida tras un presunto accidente de tránsito registrado en inmediaciones del puente del mismo nombre.

El hecho fue reportado cerca de las 05:28 de la mañana, cuando personal de emergencias acudió a la avenida Villazón, entre la calle Felipe Monrroy y el puente Ch'aquimayu.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia tomaron contacto con efectivos policiales de la EPI Norte, quienes informaron sobre la presencia de una persona gravemente herida como consecuencia de un accidente de tránsito.

La escena era desoladora. Sobre la vía se encontraba un hombre, cuya identidad aún no había sido establecida al momento de la intervención. La víctima permanecía tendida en el suelo en posición decúbito dorsal lateral.

Los rescatistas realizaron una evaluación primaria para verificar su estado de salud; sin embargo, confirmaron la ausencia total de signos vitales, constatando que el joven había fallecido.

Tras la verificación, el personal de emergencias informó de inmediato a la Central de Radio Patrullas 110 para el despliegue de las unidades especializadas encargadas de realizar las investigaciones correspondientes.

Minutos después, efectivos de la unidad de Tránsito de la EPI Norte se constituyeron en el lugar y asumieron las actuaciones investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal hecho.

Por el momento, las autoridades trabajan para identificar a la víctima y determinar cómo se produjo el accidente que terminó cobrando una vida en las primeras horas de la mañana.

El caso quedó en manos de la unidad de Tránsito, que deberá establecer si existió participación de otro vehículo, exceso de velocidad u otros factores que derivaron en esta nueva tragedia vial.

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