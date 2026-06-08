Una abuela se ha convertido en protagonista de una de las imágenes más conmovedoras que dejó el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer corre desesperadamente para proteger a un niño que se encontraba vulnerable sobre un sofá cuando comenzaron los fuertes movimientos telúricos. Sin pensarlo dos veces, la adulta mayor se lanzó hacia él para ponerlo a salvo en medio del pánico.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su valentía y el instinto de protección que demostró frente a una situación extrema.

El potente sismo no solo generó momentos de angustia en hogares y edificios, sino que también obligó a evacuar zonas costeras debido a la alerta de tsunami. Además, las autoridades reportaron afectaciones que alcanzan a más de tres millones de estudiantes en distintas regiones del país.

Videos difundidos en internet muestran escenas de pánico en escuelas, viviendas y espacios públicos, reflejando la magnitud del desastre. Sin embargo, entre las imágenes de destrucción y temor, la acción de esta abuela se ha convertido en un símbolo de esperanza, amor y coraje.

Mira la programación en Red Uno Play