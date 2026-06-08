Un avión privado se estrelló este domingo mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, uno de los principales accesos a la zona turística del este de República Dominicana. El accidente dejó como saldo la muerte del piloto y del copiloto.

La información fue confirmada por una autoridad aeroportuaria a la agencia AFP, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

La aeronave accidentada fue identificada como un Gulfstream G200, un jet ejecutivo con capacidad para transportar entre ocho y 18 pasajeros, dependiendo de la configuración de la cabina.

Según informes preliminares, la tripulación alertó a la torre de control sobre una pérdida de potencia en uno de los motores y solicitó autorización para regresar de inmediato al aeropuerto. Sin embargo, cuando se disponía a completar la maniobra de emergencia, ocurrió el accidente.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una escena dramática. Una enorme columna de humo negro se elevó sobre la terminal aérea y pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. En los videos también aparecen camiones de bomberos y vehículos de emergencia trabajando intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban en la aeronave ni si hubo más víctimas. El presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella, indicó que la información oficial aún es limitada y que se espera un informe más detallado en las próximas horas.

El accidente generó gran preocupación debido a que La Romana es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Cada año, miles de viajeros llegan a esta región atraídos por sus playas, complejos hoteleros y centros vacacionales.

El siniestro también trajo a la memoria otra tragedia aérea que conmocionó a República Dominicana en 2021, cuando un avión privado que despegó desde Santo Domingo se accidentó, causando la muerte de nueve personas, entre ellas el reconocido productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como "Flow La Movie".

Mientras avanzan las pericias, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué provocó la caída de la aeronave y determinar las circunstancias que derivaron en la tragedia.

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