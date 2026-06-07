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Keiko Fujimori mantiene su ventaja sobre Sánchez al llegar al 25 % del escrutinio en Perú

La candidata derechista aventaja mínimamente al izquierdista Roberto Sánchez según los primeros sondeos, en un reñido balotaje que definirá al noveno presidente peruano en diez años.

EFE

07/06/2026 19:32

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Keiko Fujimori mantiene su ventaja sobre Sánchez al llegar al 25 % del escrutinio en Perú. Foto EFE.
Perú

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La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez con una ventaja de 5,02 puntos porcentuales al alcanzar el 25,27 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Tras haberse contabilizado una cuarta parte de los votos emitidos en esta jornada electoral, Fujimori recibe el 52,51 % de los votos válidos al obtener 2.608.002 papeletas, en contraposición al 47,49 % % de Sánchez, que registra 2.358.628 apoyos.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori en la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse

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