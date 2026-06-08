El papa León XIV planea una gira por Sudamérica y visitaría Perú a partir de noviembre

La visita del papa León XIV a Perú, donde fue obispo de Chiclayo y desarrolló gran parte de su vida pastoral, está programada "a partir del 10 de noviembre", según anunció este domingo el presidente interino del país andino, José María Balcázar.

En unas breves declaraciones después de emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Balcázar reveló la posible fecha en la que el pontífice regresaría al país que lo ha adoptado como "el papa peruano", quien este fin de semana está de visita en España.

El anuncio de la eventual visita a Perú fue hecho en febrero pasado por el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien señaló que León XIV había sido invitado oficialmente por las autoridades del Gobierno.

Días después, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que se estaba programando para noviembre o inicios de diciembre de este año, y que el viaje estaba cerrado "al 80 %", ya que el pontífice "desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país", según señaló en ese momento el presidente de la CEP, Carlos García.

La previsión es que Robert Prevost pueda visitar Lima y Chiclayo, ciudad situada en la costa norte de Perú, a unos 760 kilómetros al norte de Lima, además de un tercer lugar que podría ser en la Amazonía peruana, con la que el papa también tiene vinculación.

El actual ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, también anticipó esta semana que la visita de León XIV a Perú se enmarcaría dentro de una gira que contemplaría también otros dos países.

EFE

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