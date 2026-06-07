TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Internacional

Concluye la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú e inicia el escrutinio

Todas las mesas electorales fueron instaladas y la votación fluyó, pese a algunos incidentes aislados que dieron lugar a la detención de dos personas por supuestamente haber marcado papeletas de votación

EFE

07/06/2026 18:16

Agregar Reduno en
Concluye la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú e inicia el escrutinio. Foto EFE.
Perú

Escuchar esta nota

La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que enfrenta este domingo a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez, concluyó tras diez horas de sufragio, y acto seguido comenzó el escrutinio, que se anticipa largo y sin previsión de ofrecer un ganador rápidamente.

Alrededor de 10.000 recintos de votación cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (22.00 GMT) en el territorio nacional para culminar una jornada que se desarrolló sin incidentes de importancia, alejada de los grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital del país, Lima, vividos en la primera vuelta.

Todas las mesas electorales fueron instaladas y la votación fluyó, pese a algunos incidentes aislados que dieron lugar a la detención de dos personas por supuestamente haber marcado papeletas de votación, mientras que también hubo un intento por tomar un local en la sureña región de Puno, de acuerdo al reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD