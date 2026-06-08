¿Qué sabía el capitán? La Fiscalía lo aprehende por presuntos vínculos con el asesinato de Aramayo

El caso por el asesinato de Mauricio Aramayo dio un nuevo giro este lunes con la aprehensión de un capitán de la Policía Boliviana en Tarija, acusado de presuntamente colaborar con los involucrados en el crimen y favorecer su evasión de la Justicia.

La medida fue ejecutada luego de que José Antonio Gumucio Torrico, conocido como "Gumito", brindara una declaración considerada clave por los investigadores. El acusado, que actualmente guarda detención preventiva en el penal de Morros Blancos, reveló nuevos detalles sobre la planificación y ejecución del crimen.

Según informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, "Gumito" aseguró que fue quien condujo la motocicleta utilizada para trasladar al ciudadano uruguayo Marco Adrián Cardona, quien anteriormente admitió haber disparado contra Mauricio Aramayo el pasado 8 de enero.

A partir de esa declaración, la Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión contra el capitán Herrera. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el uniformado habría tenido conocimiento anticipado del plan criminal y, tras el asesinato, habría proporcionado información sensible sobre el avance de las pesquisas a algunos de los implicados.

La hipótesis que maneja el Ministerio Público apunta a un posible encubrimiento que habría permitido a los investigados conocer movimientos de las autoridades y adoptar medidas para evitar ser capturados.

Mogro explicó además que "Gumito" fue trasladado desde el departamento del Beni hasta Tarija exclusivamente para prestar su declaración dentro de este proceso. Asimismo, recordó que el acusado ya cuenta con una sentencia ejecutoriada de diez años de prisión por tráfico de sustancias controladas, tras acogerse a un procedimiento abreviado.

Mientras tanto, el capitán aprehendido deberá prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público. Posteriormente, la Fiscalía determinará qué medidas cautelares solicitará en su contra.

Las investigaciones continúan y no se descarta que surjan nuevos implicados a medida que avancen las diligencias. El caso, que ya involucra a varios acusados y confesiones clave, sigue generando gran expectativa debido a las revelaciones que podrían exponer una presunta red de colaboración para encubrir el crimen de Mauricio Aramayo.

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