"Nuestro granito de arena": preparan refrigerios para policías y militares que resguardan Parotani

En medio de los conflictos que afectan al país, una muestra de solidaridad llamó la atención en el puente Parotani. Ciudadanos y representantes del sector gremial de Cochabamba decidieron sumarse de manera voluntaria para brindar apoyo y un refrigerio a los efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas que permanecen desplegados en el lugar.

Desde tempranas horas, los voluntarios comenzaron a preparar alimentos para compartir con los uniformados que resguardan la zona y realizan labores de control para evitar nuevos bloqueos.

"Estamos haciendo ya los huevitos, preparando con los compañeros la masita para el buñuelo que se va a hacer para todos los oficiales", manifestó el representante de los gremiales de Cochabamba, Carlos Calcina.

El dirigente explicó que la iniciativa nació como una forma de reconocer el trabajo que realizan policías y militares en el sector.

"Estamos poniendo nuestro granito de arena para dar un refrigerio aquí a los amigos policías y militares que están resguardando el puente de Parotani para que no permitan más bloqueos", señaló.

UN GESTO DE RESPALDO

Las imágenes muestran a los ciudadanos organizando la preparación de alimentos y compartiendo momentos de camaradería con los efectivos, quienes permanecen en la zona cumpliendo extensas jornadas de trabajo.

El gesto fue recibido con agradecimiento por parte de los uniformados y reflejó el apoyo de sectores de la población que decidieron expresar su reconocimiento mediante acciones concretas.

Mientras continúan los conflictos y las movilizaciones en distintas regiones del país, la iniciativa de los gremiales cochabambinos se convirtió en una muestra de solidaridad y apoyo a quienes permanecen en los puntos de resguardo.

Entre buñuelos, café y palabras de aliento, la jornada dejó una imagen de unidad y colaboración en uno de los sectores más sensibles del conflicto.

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