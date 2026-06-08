Cochabamba sigue aislada mientras crecen los daños en la infraestructura vial

Tras 22 días de bloqueos, Cochabamba permanece aislada tanto hacia el occidente como hacia el oriente y sur del país. La medida de presión no solo mantiene interrumpido el tránsito en varias rutas estratégicas, sino que también está dejando daños en la infraestructura vial, paralizando proyectos carreteros y afectando la recaudación destinada al mantenimiento de caminos.

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Cochabamba, Manuel Torrico, informó que los monitoreos realizados evidencian deterioros en varios tramos, especialmente en las rutas hacia el occidente.

“Se ha observado destrozo de señalética, cavado de zanjas y uso de explosivos para voladura de cerros. Esto genera daños estructurales y podría provocar deslizamientos durante la época de lluvias”, explicó la autoridad.

Puntos de bloqueo continúan activos

De acuerdo con el reporte de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial emitido este lunes, persisten bloqueos en varias rutas estratégicas del departamento.

En la carretera nueva hacia Santa Cruz, se reportan puntos de bloqueo en Tutimayu, Cruce Aguirre, Colomi, Puente Ichilo y Yapacaní, lo que mantiene suspendidas las salidas hacia el oriente.

En la carretera antigua a Santa Cruz, continúan los bloqueos en Epizana y Cruce Pocona.

Hacia el occidente, la carretera a La Paz permanece interrumpida por bloqueos en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, mientras que la ruta a Oruro registra cortes en Caihuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi.

Asimismo, la vía hacia Sucre continúa afectada por un punto de bloqueo en el Cruce Vacas, situación que mantiene suspendidas las salidas hacia el sur del país.

Obras paralizadas y menor mantenimiento

Torrico advirtió que los daños ocasionados por los bloqueos obligarán a modificar los planes de mantenimiento e intervención de carreteras previstos para esta gestión.

Además, señaló que existen contratos paralizados debido a la imposibilidad de movilizar maquinaria pesada y personal técnico hacia las zonas de trabajo.

“Hay contratos detenidos, no existe movimiento de maquinaria ni de personal técnico, lo que retrasa proyectos de rehabilitación, mantenimiento y construcción”, indicó.

Cae la recaudación por peajes

Otro de los efectos de la medida de presión es la disminución en la recaudación de peajes, recursos que son destinados al mantenimiento de la red vial.

Según la ABC, varios retenes no están operando con normalidad debido a los bloqueos, por lo que los ingresos destinados a la conservación de carreteras se han reducido considerablemente.

Cuestionan circulación de algunas autoridades

El gerente regional también manifestó preocupación por reportes que indican que determinadas personas estarían recibiendo permisos para atravesar los puntos de bloqueo.

En ese contexto, mencionó que llamó la atención el desplazamiento del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, por distintos tramos de la red fundamental hasta Villa Tunari durante el fin de semana, pese a las restricciones que afectan a la mayoría de los usuarios.

Afectación a alimentos y medicamentos

Mientras persisten los bloqueos, continúa restringido el transporte regular de alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales, generando preocupación por el abastecimiento en distintas regiones.

La ABC advirtió que los daños acumulados en la infraestructura vial implicarán mayores costos para el Estado una vez que se restablezca el tránsito y se inicien los trabajos de reparación y rehabilitación de las carreteras afectadas.

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