¡Atención, La Paz! : estas son las movilizaciones y cortes de vías para este lunes

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte actualizado para este lunes 8 de junio en el que advierte sobre movilizaciones, marchas y posibles cortes de vías en distintos sectores de la ciudad de La Paz.

Según la información difundida a las 06:00, se prevén actividades de protesta en varios puntos de la sede de gobierno, por lo que se recomienda a la población planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

Movilizaciones activas

Entre los sectores movilizados figura la Central Obrera Boliviana (COB), que tiene prevista una evaluación y coordinación de medidas de presión en diferentes puntos de bloqueo de la ciudad.

Foto: Reporte de transitabilidad. Comando Departamental de la Policía de La Paz.

Asimismo, en el centro paceño se anunció un paro movilizado impulsado por la Federación de Choferes 1º de Mayo, mientras que en las inmediaciones del Cementerio General se prevé una marcha de protesta y un cabildo de banderas blancas convocado por la Federación Departamental de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype).

Otro de los sectores movilizados es la Federación de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, que anunció bloqueos y marchas de protesta en el centro de la ciudad.

Plaza Murillo se mantiene cerrado

El reporte policial también señala que la Plaza Murillo permanecerá sin acceso debido al cierre de vías en el sector, por lo que se exhortó a la ciudadanía a evitar la zona y optar por rutas alternas.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre la evolución de las movilizaciones y tomar previsiones para evitar inconvenientes durante la jornada.

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