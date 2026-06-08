¡Prepárese! Tres frentes fríos traerán lluvias y descenso de temperaturas esta semana en Santa Cruz

Santa Cruz vivirá una semana caracterizada por la inestabilidad climática debido al ingreso de tres frentes fríos de mediana intensidad, acompañados por lluvias, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

De acuerdo con el pronóstico, los sistemas frontales ingresarán al departamento el lunes 8, jueves 11 y domingo 14 de junio, generando precipitaciones de intensidad variable en las diferentes regiones cruceñas.

Los vientos del sur predominarán durante gran parte de la semana, provocando una disminución general de las temperaturas, especialmente en las mínimas. Se prevén registros de hasta 16 grados centígrados en las provincias de Andrés Ibáñez, Norte Integrado y la Chiquitania; 10 grados en Cordillera y hasta 7 grados en los Valles cruceños.

Uno de los eventos más significativos se registrará durante la madrugada del lunes, cuando se esperan lluvias de moderadas a fuertes en la capital cruceña y otras zonas del departamento.

Sin embargo, el frío no será el único protagonista. Durante el miércoles y el sábado se prevé el ingreso de fuertes vientos del norte, con ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora en Santa Cruz de la Sierra, el Norte Integrado y parte de la Chiquitania. Las condiciones más intensas se sentirán a mitad de semana.

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas entre 16 y 24 grados centígrados, cielo mayormente nublado y lluvias moderadas a fuertes el lunes, además de precipitaciones moderadas el jueves y durante el fin de semana.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24 grados, con lluvias moderadas al inicio de la semana y precipitaciones débiles en los días posteriores.

Para la provincia Cordillera, el pronóstico anticipa mínimas de 10 grados y máximas de 25 grados, acompañadas de lluvias moderadas el lunes y chubascos aislados el resto de la semana.

Mientras tanto, la Chiquitania registrará temperaturas entre 16 y 28 grados centígrados, con lluvias moderadas a fuertes el lunes y ráfagas de viento del norte de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

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