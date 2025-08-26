(VIDEO): Gente duerme en las calles cruceñas pese a las bajas temperaturas

En la madrugada de este martes, cámaras de Red Uno hicieron un recorrido por diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz, donde se pudo constatar que varias personas continúan durmiendo en las calles, pese a las bajas temperaturas.

Se evidenció el hecho en La Ramada, avenida Cañoto, Parque Arenal, entre otros, donde mucha gente permanece en las calles, optan por acomodarse en plazas, o ingresan a los cajeros automáticos.

Recordemos que existe vigente una alerta naranja por descensos bruscos de temperatura que afectan al oriente del país.

Además, se registra lluvias, y este martes la capital cruceña amaneció con 9° centígrados y se espera un ascenso a 22°.

