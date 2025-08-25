Frío y lluvia provocan demoras en el transporte público: pasajeros enfrentan largas esperas

La combinación de bajas temperaturas y lluvias persistentes está afectando la movilidad urbana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, provocando que muchos pasajeros esperen más tiempo de lo habitual en las paradas de transporte público.

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, una gran mayoría de ciudadanos reportaron retrasos para llegar a los colegios, universidades y sus fuentes laborales.

“Escasean los micros, por la lluvia debe ser”, señaló un usuario, mientras otra joven añadió: “Esperando, no pasan, escasean demasiado los micros, no puedes llegar al trabajo”. Otro pasajero explicó que lleva más de una hora esperando: “No sé a qué hora habrá pasado. Hay pocos micros, está lloviendo, mucho frío. Cuando llueve disminuyen los micros y también por el frío”.

Además, algunos vecinos atribuyen la situación a problemas en el suministro de combustible. “Por la lluvia y peor que no hay ni diésel, también influye eso”, comentó un ciudadano.

El pronóstico indica que las bajas temperaturas se mantendrán hasta el jueves, por lo que se espera que la situación en el transporte público continúe afectando a cientos de pasajeros. Autoridades locales aún no han emitido recomendaciones específicas para mitigar los retrasos, mientras los ciudadanos buscan alternativas para llegar a sus destinos a tiempo.

