TEMAS DE HOY:
Penal de Palmasola Muere el alcalde de Totora Autos Robados

10ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Frío y lluvia provocan demoras en el transporte público: pasajeros enfrentan largas esperas

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, los ciudadanos reportaron retrasos para llegar a los colegios, universidades y sus fuentes laborales. 

Charles Muñoz Flores

25/08/2025 13:40

Usuarios del transporte público reportan retrasos por bajas temperaturas y lluvias. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La combinación de bajas temperaturas y lluvias persistentes está afectando la movilidad urbana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, provocando que muchos pasajeros esperen más tiempo de lo habitual en las paradas de transporte público.

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, una gran mayoría de ciudadanos reportaron retrasos para llegar a los colegios, universidades y sus fuentes laborales. 

“Escasean los micros, por la lluvia debe ser”, señaló un usuario, mientras otra joven añadió: “Esperando, no pasan, escasean demasiado los micros, no puedes llegar al trabajo”. Otro pasajero explicó que lleva más de una hora esperando: “No sé a qué hora habrá pasado. Hay pocos micros, está lloviendo, mucho frío. Cuando llueve disminuyen los micros y también por el frío”.

Además, algunos vecinos atribuyen la situación a problemas en el suministro de combustible. “Por la lluvia y peor que no hay ni diésel, también influye eso”, comentó un ciudadano.

El pronóstico indica que las bajas temperaturas se mantendrán hasta el jueves, por lo que se espera que la situación en el transporte público continúe afectando a cientos de pasajeros. Autoridades locales aún no han emitido recomendaciones específicas para mitigar los retrasos, mientras los ciudadanos buscan alternativas para llegar a sus destinos a tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD