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Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en el país

Más de 90 bloqueos afectan la transitabilidad en seis departamentos, poniendo en riesgo el traslado de pasajeros, alimentos, combustible y medicamentos. Cochabamba lidera la lista de rutas interrumpidas.

Red Uno de Bolivia

08/06/2026 8:38

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Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que se mantienen más de 90 puntos de bloqueo en seis departamentos del país, situación que dificulta la circulación interdepartamental y el abastecimiento de productos esenciales.

Los bloqueos impactan directamente en pasajeros, transporte de carga, alimentos, medicamentos y combustible, generando preocupación entre autoridades y ciudadanos.

Distribución de los bloqueos

Según el último reporte de la ABC, la distribución de los puntos de bloqueo es la siguiente:

  • Cochabamba: 27 puntos

  • La Paz: 21 puntos

  • Oruro: 18 puntos

  • Potosí: 15 puntos

  • Chuquisaca: 10 puntos

  • Santa Cruz: 2 puntos

Desde el 1 de junio, Cochabamba ocupa el primer lugar en cantidad de bloqueos activos, superando a La Paz, que lideró durante gran parte de mayo.

Impacto en la población y el abastecimiento

La continuidad de los bloqueos mantiene en alerta a transportistas, pasajeros, productores y familias, que enfrentan incertidumbre y dificultades para movilizarse entre regiones.

Las ciudades de La Paz y El Alto son especialmente afectadas, con escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Recomendaciones de la ABC

La entidad recomienda a la población:

  • Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje

  • Tomar previsiones para traslados interdepartamentales

  • Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas

El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades monitorean la evolución de las medidas de presión.

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