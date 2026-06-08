Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en el país

Más de 90 bloqueos afectan la transitabilidad en seis departamentos, poniendo en riesgo el traslado de pasajeros, alimentos, combustible y medicamentos. Cochabamba lidera la lista de rutas interrumpidas.
08/06/2026 8:38
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que se mantienen más de 90 puntos de bloqueo en seis departamentos del país, situación que dificulta la circulación interdepartamental y el abastecimiento de productos esenciales.
Los bloqueos impactan directamente en pasajeros, transporte de carga, alimentos, medicamentos y combustible, generando preocupación entre autoridades y ciudadanos.
Distribución de los bloqueos
Según el último reporte de la ABC, la distribución de los puntos de bloqueo es la siguiente:
Cochabamba: 27 puntos
La Paz: 21 puntos
Oruro: 18 puntos
Potosí: 15 puntos
Chuquisaca: 10 puntos
Santa Cruz: 2 puntos
Desde el 1 de junio, Cochabamba ocupa el primer lugar en cantidad de bloqueos activos, superando a La Paz, que lideró durante gran parte de mayo.
Impacto en la población y el abastecimiento
La continuidad de los bloqueos mantiene en alerta a transportistas, pasajeros, productores y familias, que enfrentan incertidumbre y dificultades para movilizarse entre regiones.
Las ciudades de La Paz y El Alto son especialmente afectadas, con escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.
Recomendaciones de la ABC
La entidad recomienda a la población:
Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje
Tomar previsiones para traslados interdepartamentales
Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas
El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades monitorean la evolución de las medidas de presión.
Mira la programación en Red Uno Play