Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en el país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que se mantienen más de 90 puntos de bloqueo en seis departamentos del país, situación que dificulta la circulación interdepartamental y el abastecimiento de productos esenciales.

Los bloqueos impactan directamente en pasajeros, transporte de carga, alimentos, medicamentos y combustible, generando preocupación entre autoridades y ciudadanos.

Distribución de los bloqueos

Según el último reporte de la ABC, la distribución de los puntos de bloqueo es la siguiente:

Cochabamba: 27 puntos

La Paz: 21 puntos

Oruro: 18 puntos

Potosí: 15 puntos

Chuquisaca: 10 puntos

Santa Cruz: 2 puntos

Desde el 1 de junio, Cochabamba ocupa el primer lugar en cantidad de bloqueos activos, superando a La Paz, que lideró durante gran parte de mayo.

Impacto en la población y el abastecimiento

La continuidad de los bloqueos mantiene en alerta a transportistas, pasajeros, productores y familias, que enfrentan incertidumbre y dificultades para movilizarse entre regiones.

Las ciudades de La Paz y El Alto son especialmente afectadas, con escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Recomendaciones de la ABC

La entidad recomienda a la población:

Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje

Tomar previsiones para traslados interdepartamentales

Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas

El panorama mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades monitorean la evolución de las medidas de presión.

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