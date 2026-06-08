Legisladores exigen a Paz promulgar Ley de Estados de Excepción de manera urgente

Parlamentarios de las alianzas opositoras 'Unidad' y 'Libre' cuestionaron con dureza la demora del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la promulgación de la Ley que reglamenta los Estados de Excepción. La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados en la madrugada de este domingo, en un contexto en el que el país demanda medidas inmediatas para frenar la crisis.

A pesar de contar ya con el documento aprobado por el Legislativo, la falta de la firma del primer mandatario encendió las alarmas en el parlamento, donde exigen celeridad para devolver la paz social al territorio nacional, con especial urgencia en las ciudades de La Paz y El Alto.

"Tiene todas las armas constitucionales"

El diputado por la Alianza Libre, Edgar Zegarra, fue uno de los primeros en observar el retraso del Ejecutivo, recordando que la situación del país no admite postergaciones.

"El país hoy día necesita de decisiones y eso es lo que se está esperando de usted. Usted tiene ya todas las armas constitucionales para poder pacificar este país, para que este país vuelva a la normalidad", manifestó Zegarra, dirigiéndose directamente al presidente.

Preocupación e incertidumbre en el Legislativo

En la misma línea, el diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, expresó su profunda preocupación por la actitud del Gobierno. Para el legislador, la norma sancionada es la herramienta clave que el propio Ejecutivo necesita para trabajar en pro del retorno a la normalidad.

"Sería importante que cuanto antes la promulgue el presidente del Estado, porque es una urgencia y una exigencia del conjunto del país y especialmente de las ciudades de La Paz y El Alto. No entendemos qué es lo que está esperando el presidente del Estado para de una vez promulgarla", fustigó Alarcón.

Hasta el cierre de esta edición, desde el Órgano Ejecutivo no se ha emitido un pronunciamiento oficial que justifique la demora ni se ha fijado la hora para el acto de promulgación de la ley.

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