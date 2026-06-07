Morales denuncia supuesto plan para detenerlo antes del 13 de junio

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales denunció este domingo que recibió información sobre un supuesto plan para ejecutar su detención antes del 13 de junio, en el marco de la orden de aprehensión que pesa en su contra.

La declaración fue realizada durante un ampliado de organizaciones sociales en el Trópico de Cochabamba, donde Morales aseguró que cuenta con reportes que apuntan a una acción impulsada desde el Gobierno.

“Este nuevo ministro (Ernesto Justiniano) en su Gabinete había dicho que hasta el 13 de junio va a desaparecer Evo, totalmente confirmado hasta el 13 de junio. Segundo, también información de un pequeño grupo, detenido o muerto Evo hasta el 13 de junio”, afirmó el exmandatario.

Morales sostuvo que inicialmente decidió no compartir esta información con sus bases para evitar generar preocupación; sin embargo, señaló que la gravedad de los datos recibidos lo llevó a hacer pública la denuncia.

Horas antes, durante su programa radial dominical, el líder cocalero ya había mencionado un supuesto plan atribuido al ministro de Defensa, mediante el cual se habría fijado como plazo el 13 de junio para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

El pasado 11 de mayo, Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal de justicia de Tarija tras no presentarse a una audiencia dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de trata de personas.

La investigación está relacionada con una denuncia que sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante el tiempo en que ejercía la Presidencia del Estado. El exmandatario rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.

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