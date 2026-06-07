Iglesia católica llama al diálogo y recuerda que ninguna causa justifica la violencia

En un momento de alta tensión social, la Iglesia católica boliviana ha alzado su voz para emitir un urgente mensaje de reconciliación. El Cardenal de Bolivia y Obispo Emérito Prelado de Corocoro, monseñor Toribio Porco Ticona, presentó una carta abierta dirigida a todo el país en la que convoca a deponer actitudes de odio y avanzar hacia un diálogo honesto y transparente.

El documento, fechado el 7 de junio de 2026, refleja la inquietud de la institución clerical ante el escenario de inestabilidad que golpea a las familias bolivianas. "Elevamos nuestra voz como Iglesia que camina junto a su pueblo, compartiendo el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento de tantas familias bolivianas que hoy viven en medio de conflictos, tensiones y divisiones que afectan la paz social y la convivencia fraterna", manifiesta la autoridad eclesiástica.

Un llamado directo al Gobierno y sectores movilizados

Con un fuerte sentido de vocación pastoral, el Cardenal Porco exhortó de manera directa tanto a los gobernantes como a los diversos grupos civiles en protesta a recordar que el derecho a la vida es superior a cualquier pugna sectorial.

"Quiero dirigirme tanto a las autoridades del Gobierno, como a los distintos sectores movilizados y a toda la sociedad boliviana, para recordar que por encima de cualquier diferencia política, social o ideológica, está el valor sagrado e inviolable de la vida humana".

Asimismo, remarcó de manera contundente que ninguna causa política o social puede ser utilizada para justificar la violencia o el sufrimiento del pueblo. "Nuestro país no puede acostumbrarse al dolor ni a la división permanente", sentenció.

Construir puentes, no muros

La máxima autoridad de la Iglesia en Bolivia insistió en que la verdadera pacificación nacional no se logrará mediante la imposición o el uso de la fuerza, sino reconociendo la dignidad de quienes piensan diferente. En ese sentido, detalló las características que debería tener el encuentro entre las partes en conflicto:

Sin vencedores ni derrotados: El diálogo debe orientarse a encontrar soluciones reales y colectivas, dejando de lado los intereses particulares.

Prioridad para los vulnerables: Las salidas pactadas deben beneficiar especialmente a los sectores más golpeados por la crisis, como los más pobres, los enfermos, los niños y los adultos mayores.

Decisiones con prudencia: Instó a que las acciones de los líderes estén guiadas por la justicia, la solidaridad y pensando firmemente en el futuro de las nuevas generaciones.

Hacia el cierre de su misiva, el Cardenal encomendó el destino de la nación a la protección de la Virgen María con la esperanza de recuperar el espíritu de fraternidad. "Que el Señor bendiga a Bolivia y toque el corazón de todos sus hijos para que podamos caminar juntos hacia tiempos de unidad y esperanza", concluyó.

Foto: Conferencia Episcopal Boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play