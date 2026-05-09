Cómo protegerse del "surazo": Consejos médicos para prevenir enfermedades respiratorias

Con la llegada del sur y el marcado descenso de temperaturas en Santa Cruz, especialistas recomiendan a la población reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias que suelen incrementarse en esta época del año.

La especialista Katherine Muyuro explicó que es fundamental adoptar hábitos saludables para fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de contagio de virus.

Entre las principales recomendaciones destacó una buena alimentación, rica en vitamina C y complejo B, además del consumo de frutas que ayuden a fortalecer las defensas del organismo.

Asimismo, señaló la importancia de mantener los ambientes ventilados, evitando espacios cerrados donde los virus puedan concentrarse y propagarse con mayor facilidad.

Otro punto clave es la higiene constante, especialmente el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol en gel, medidas que ayudan a prevenir la transmisión de enfermedades.

Muyuro enfatizó que los grupos más vulnerables son los niños y los adultos mayores, debido a que presentan defensas más bajas y mayor riesgo de complicaciones.

Finalmente, recomendó que ante la aparición de síntomas respiratorios, la población acuda de inmediato al centro de salud más cercano o a un médico de confianza para recibir atención oportuna.

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