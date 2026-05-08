Granizo cae en Santa Cruz y sorprende a vecinos tras el ingreso del 'surazo' y las fuertes lluvias

La madrugada de este viernes, Santa Cruz de la Sierra amaneció con un ‘surazo’ y bajo intensas lluvias, tormenta eléctrica, fuertes ráfagas de viento y una inesperada caída de granizo en distintas zonas de la ciudad.

Vecinos reportaron la presencia de granizo en sectores del Urubó, el cuarto anillo de la avenida Canal Isuto y otras zonas de la capital cruceña. Videos enviados a la mesa de redacción de Red Uno Digital, captaron el momento exacto en que pequeñas bolas de hielo cubrían calles y vehículos, mientras ciudadanos expresaban su sorpresa por el fenómeno climático.

“Granizo en Santa Cruz”, se escucha decir a una mujer mientras grababa uno de los videos. En otra grabación, una vecina reaccionó diciendo: “Dios mío, qué va a ser frío”.

El cambio brusco de clima llegó acompañado del ingreso del 'surazo', que provocó además inundaciones y complicaciones en varias calles y avenidas de la ciudad. Durante la madrugada, los termómetros descendieron hasta los 16 grados, marcando un fuerte contraste con las altas temperaturas registradas en días anteriores.

El meteorólogo Alberto Alpire ya había anticipado el ingreso del frente frío, señalando que estaría acompañado de lluvias moderadas a fuertes y vientos del sur superiores a los 50 kilómetros por hora.

Según el pronóstico, este viernes la temperatura máxima alcanzará apenas los 19°C, aunque la sensación térmica podría disminuir entre 3 y 4 grados más debido a los vientos. Para el fin de semana se prevé que el frío continúe intensificándose, con mínimas de hasta 12°C el lunes y una sensación térmica cercana a los 8°C.

A continuación, el video:

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