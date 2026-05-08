Diputados instalan sesión para tratar la abrogación de la Ley 1720

Pasadas las 10:00 de este viernes, la Cámara de Diputados instaló una sesión en la que se prevé tratar un nuevo proyecto de ley para abrogar la cuestionada Ley 1720 de conversión de tierras.

La norma, promulgada el 10 de abril de 2026, autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realizar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana.

La Ley 1720 ha generado rechazo en algunos sectores del país, cuyos dirigentes impulsan medidas de presión y movilizaciones ante las susceptibilidades que provoca la normativa.

Sin embargo, otros sectores se pronunciaron en contra de su abrogación. Empresarios, la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Brigada Parlamentaria Cruceña y distintas organizaciones de Santa Cruz expresaron su respaldo a la vigencia de la ley, argumentando que brinda seguridad jurídica y favorece al sector productivo.

En estos momentos se realiza el debate de los parlamentarios en la Cámara de Diputados ante posiciones divididas entre organizaciones sociales y sectores productivos del país.

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