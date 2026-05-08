Consenso y gobernabilidad: Paz convoca a encuentro nacional con autoridades

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, convocó a un gran encuentro nacional multisectorial que se realizará este sábado en Cochabamba, con el objetivo de reunir a líderes políticos, autoridades electas, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores para buscar acuerdos y fortalecer la gobernabilidad del país.

La convocatoria fue anunciada por el ministro de la Presidencia, quien aseguró que el encuentro busca construir una agenda común frente a la crisis económica e institucional que atraviesa Bolivia.

Foto: Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Captura de pantalla.

“Creo que al final todos queremos lo mismo, que nuestra gente esté mejor. El sacar a Bolivia adelante ya no es solamente de algunos, sino es una responsabilidad de todos”, afirmó la autoridad.

El Gobierno señaló que uno de los principales objetivos será generar consensos en torno a la gobernabilidad dentro de la Asamblea Legislativa y garantizar la aprobación de leyes consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.

“El presidente ha convocado a todos los líderes políticos, a todos los gremios, a los movimientos sociales y a las autoridades recientemente electas para poner sobre la mesa una agenda de necesidad de Bolivia”, indicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Asimismo, remarcó que el encuentro busca dejar de lado diferencias políticas y construir acuerdos nacionales.

“Bolivia la vamos a construir todos juntos”, sostuvo Lupo.

Entre las autoridades que ya confirmaron su participación se encuentra el gobernador electo del departamento de La Paz, Luis Revilla, quien señaló que asistirá con una postura de diálogo y consenso.

Foto: Gobernador de La Paz, Luis Revilla. AFP

“Entiendo que es un diálogo abierto, sobre todo para que nos escuchemos todos y hagamos planteamientos de manera constructiva, pendientes a formalizar un gran acuerdo nacional”, manifestó Revilla.

La autoridad también reconoció que el país atraviesa una situación compleja compuesta principalmente por la crisis económica.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de El Alto, Eliser Roca, también expresó su predisposición para asistir al encuentro convocado por el Gobierno.

Foto: Alcalde de El Alto, Eliser Roca. Captura de pantalla.

“Mi intención es estar presente. Todo lo que sume para generar recursos económicos e infraestructura para El Alto es bienvenido”, señaló el burgomaestre.

Aseguró además que está dispuesto a coordinar con el Gobierno nacional y otros niveles del Estado para impulsar proyectos y mejorar las condiciones económicas de la población.

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