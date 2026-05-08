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Blooming cae ante Bragantino en el Tahuichi por la Sudamericana

Blooming cayó en el Tahuichi Aguilera ante Bragantino, quedó último en su grupo y complicó sus chances de seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

07/05/2026 22:38

Blooming cedió puntos en casa ante Bragantino y quedó complicado en la Copa. Foto: APG
Santa Cruz, Bolivia.

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Blooming vivió una noche para el olvido en el estadio Tahuichi Aguilera y quedó al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana tras caer por 6-0 ante Red Bull Bragantino, en la cuarta fecha de la fase de grupos.

La “Academia” cruceña nunca logró reaccionar y desde los primeros minutos fue ampliamente superada por el conjunto brasileño, que aprovechó cada error defensivo para construir una de las peores derrotas internacionales del equipo celeste en condición de local.

El vendaval comenzó temprano con el gol de Rodriguinho a los 5 minutos y apenas seis minutos después apareció Gustavinho para ampliar la diferencia. Blooming intentó acomodarse en el partido, pero volvió a sufrir otro golpe antes del descanso con el tanto de Eduardo Sasha.

En el complemento, la historia empeoró todavía más para el equipo boliviano. Gustavo Marques marcó el cuarto, Fernando dos Santos convirtió el quinto y nuevamente Rodriguinho selló su doblete para decretar el contundente 6-0 en Santa Cruz.

El cuadro celeste mostró enormes falencias defensivas y prácticamente no tuvo capacidad de reacción frente a un rival que dominó el encuentro de principio a fin y que incluso pudo ampliar aún más la diferencia en el marcador.

Con esta derrota, Blooming se queda en el último lugar del Grupo H con apenas un punto y queda al borde del adiós en la Copa Sudamericana. River Plate lidera la serie con ocho unidades, seguido de Carabobo con siete y Bragantino con seis.

Ahora, la “Academia” está obligada a ganar sus dos partidos restantes, ante Carabobo en Santa Cruz y frente a River Plate en Argentina, además de esperar otros resultados para mantener viva la ilusión internacional.

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