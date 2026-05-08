Ministro Espinoza confirma la llegada de $us 1.000 millones la próxima semana

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció la exitosa colocación de bonos soberanos en el mercado exterior por un valor de 1.000 millones de dólares. La operación se cerró con una demanda cinco veces superior a la oferta inicial y se pactó a un plazo de cinco años con una tasa de interés del 9,45%.

El ministro destacó que, a diferencia de gestiones anteriores donde se recurría a instituciones internas, esta vez la operación fue suscrita íntegramente por 166 inversionistas extranjeros que no habían operado previamente con capitales bolivianos.

“El hecho de que Bolivia haya vuelto a estos mercados significa que aquellos que son los jueces más duros —los mercados internacionales— están creyendo en el país”, afirmó Espinoza.

Se espera que los recursos sean depositados en cuentas nacionales a principios de la próxima semana. Con este ingreso, las Reservas Internacionales Netas (RIN) experimentarán un alivio significativo, proyectando un cierre por encima de los 4.700 millones de dólares.

“Estamos a día jueves, hoy se cerraron los contratos y estas órdenes de compra tienen un tiempo de procesamiento de un par de días hábiles. Esto significa que los primeros días de la próxima semana los inversionistas deberán depositar los fondos, que luego serán transferidos a nuestras cuentas”, señaló la autoridad.

El destino de los recursos será de libre disponibilidad presupuestaria, aunque el Ejecutivo señaló que priorizará sectores como salud y educación dentro del marco del Presupuesto General del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play