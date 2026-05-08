Anyela Rengifo emocionó al jurado y se posiciona entre las mejores

La competencia continúa elevando el nivel y esta vez fue el turno de Anyela Rengifo de brillar sobre el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La participante, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, llegó decidida a mostrar evolución artística y una interpretación mucho más sólida dentro de la nueva dinámica del programa.

Una presentación llena de emoción

Anyela interpretó el tema “Mío” de la cantante Myriam Hernández, aunque esta vez apostó por una versión que fusionó el regional mexicano con el estilo popular colombiano.

Desde el inicio, la presentación estuvo cargada de sentimiento, potencia vocal y una conexión emocional que logró atrapar tanto al jurado como al público.

Los jueces destacaron su crecimiento

Durante la ronda de devoluciones, Diego Ríos aseguró que la participante mostró una clara mejoría en comparación con sus presentaciones anteriores.

“Muy buena esta versión, mucho mejor. Mejoraste y las notas te salieron muy bien. Es una versión muy mejorada”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría confesó sentirse sorprendida por el crecimiento vocal y artístico de Anyela.

“Estoy gratamente sorprendida porque está encontrando su voz. Eso es muy rescatable y muy bueno para vos. Hasta ahora es tu mejor cantada”, señaló emocionada.

“Me sentí en México”

El juez invitado Vladimir Suárez también elogió la propuesta musical y destacó la atmósfera que logró crear la participante sobre el escenario.

“Me sentí en México hasta con la escenografía. Me encantó la versión, estuvo increíble”, comentó.

Una de las mejores puntuaciones

Al finalizar la gala, se reveló el puntaje promedio obtenido por Anyela Rengifo.

La participante alcanzó una nota de 6.3, una de las calificaciones más altas de la noche y que la posiciona entre las favoritas dentro de la competencia.

Tras conocer el resultado, Anyela agradeció las palabras de los jueces y reveló que la interpretación estuvo dedicada especialmente a sus padres, quienes se encontraban presentes en el set acompañándola en ese emotivo momento.

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