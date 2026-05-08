Enrique Cuéllar intentó reinventarse, pero los jueces fueron contundentes

Una nueva dinámica llegó a La Gran Batalla – Duelo de Voces y la competencia ahora se vuelve todavía más exigente. Durante estos últimos días de gala, los participantes tendrán la oportunidad de volver a interpretar una canción ya presentada anteriormente, buscando mejorar su desempeño y demostrar evolución artística.

El primero en asumir el reto fue Enrique Cuéllar, integrante del equipo de Juampi Ojeda y Lilibeth Temo.

Apostó por una nueva versión

Enrique subió al escenario interpretando el tema “Para siempre” de Magneto, aunque esta vez decidió llevarlo a una versión de bachata urbana romántica.

La intención del participante era mostrar crecimiento vocal y una propuesta distinta, pero el resultado dejó opiniones divididas entre los jueces.

Los jueces observaron varios errores

Durante la devolución, la jurado Alenir Echeverría fue una de las más críticas y aseguró que la presentación no logró convencerla.

“Pensé que iba a estar mejor, tu vibrato malísimo. Cuando uno tiene muchas ganas de hacer las cosas, sobrepasa la voz y no se da cuenta que no está cantando bien ni respirando bien. No me gustó”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti, quien además posee el puntaje secreto de la temática, señaló que la interpretación mostró falta de trabajo técnico.

“Encuentro en voz una persona con muchas ganas de hacer, pero en el disfrute no nos damos cuenta que una cosa es disfrutar y otra ser profesional. Hoy no me gustó”, indicó el juez.

El juez invitado también observó fallas

Posteriormente se pronunció Vladimir, el músico coincidió con las observaciones relacionadas a la respiración y aseguró que eso afectó directamente la potencia vocal del participante.

“Esta bachata urbana me gusta mucho, pero coincido en que por la emoción se pierde la respiración. A mayor respiración, la voz va a salir mucho más potente”, señaló.

Una nota poco alentadora

Finalmente, se reveló el puntaje promedio obtenido por Enrique Cuéllar, sin contar todavía el voto secreto de Tito Larenti.

El participante recibió una calificación de 4.3, una nota que lo deja en una situación complicada dentro de la competencia y aumenta la presión para las siguientes galas.

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