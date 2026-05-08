Luis Urgel mejoró su versión y logró mantenerse fuera de peligro

La competencia continúa elevando la presión en La Gran Batalla – Duelo de Voces y durante la gala de este jueves, el segundo participante en subir al escenario fue Luis Urgel, integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

El participante regresó con la misión de mejorar una de sus interpretaciones anteriores dentro de la nueva dinámica del programa.

Apostó por una versión tropical

Luis interpretó el tema “No tiene sentido” del artista Beéle, aunque esta vez decidió llevar la canción a una versión con esencia tropical.

Con esta propuesta buscó mostrar mayor soltura, crecimiento vocal y una evolución respecto a su primera presentación del tema.

Los jueces detectaron fallas técnicas

Durante la ronda de devoluciones, el jurado reconoció la intención de mejora del participante, aunque también observó varios aspectos técnicos que todavía deben corregirse.

Marco Veizaga señaló que la interpretación tuvo problemas de respiración y algunas desafinaciones.

“He sentido como en la primera presentación el elemento de que cuando la cosa está a medias. Esperaba mucho más. Tienes buena voz, pero hoy escuché que faltó respiración. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque muchos elementos tienen que ser superados”, expresó.

Además, el juez aseguró haber notado nuevamente nerviosismo sobre el escenario.

Diego Ríos destacó el compromiso

Por su parte, Diego Ríos reconoció el esfuerzo y la evolución mostrada por Luis en comparación con su presentación anterior.

“Desafinaciones bastantes, es un tema que creo que te cuesta bastante, pero lo positivo es que le pusieron mucha intención de mejorar y eso me gusta. Se nota una versión muy mejorada”, comentó.

Sin embargo, también recomendó al participante trabajar más en la respiración y evitar imitar ciertos estilos vocales.

El juez invitado esperaba más explosión

Finalmente, el juez invitado Vladimir Suárez valoró la propuesta musical y felicitó al participante, aunque confesó que esperaba un momento más fuerte dentro de la interpretación.

“Yo esperaba que en alguna parte reviente la canción, esperaba un poco más, pero a mí me gustó. Es la primera vez que lo escucho, te felicito”, indicó.

Un puntaje que le da tranquilidad

Al finalizar la evaluación, se reveló el puntaje promedio obtenido por Luis Urgel, quien alcanzó una calificación de 5.0.

La nota parece darle algo de tranquilidad al participante y lo mantendría momentáneamente lejos de la zona de riesgo dentro de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play