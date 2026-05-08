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“No alcanza ni para el café”: Cochamanidis propone rematar bienes incautados y destinar recursos a seguridad

El presidente del Comité Pro Santa Cruz planteó que las más de 150 avionetas incautadas se conviertan en fondos de seguridad.

Ximena Rodriguez

07/05/2026 23:32

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La preocupante escalada de hechos delictivos en Santa Cruz ha forzado un acercamiento estratégico entre los principales actores del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General el pasado sábado. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió al respecto y afirmó que "la escalonada de hechos nos obligó a que nos sentemos a buscar soluciones".

Propuesta de gestión de activos

Cochamanidis cuestionó la administración actual de los bienes confiscados y sugirió el remate inmediato de más de 150 avionetas incautadas para fortalecer el sistema preventivo.

"¿Por qué no rematamos bienes y se distribuye los recursos conforme a ley?", sentenció el dirigente, enfatizando que lo incautado del narcotráfico debe retornar a la ciudadanía.

Foto: Red Uno.

El líder cívico lamentó que la distribución actual de recursos sea insuficiente, señalando que "conforme están distribuyendo las cosas, no alcanza ni para el café". Asimismo, criticó duramente el uso de activos por parte de los funcionarios al manifestar que "no tienen por qué estar los fiscales en vehículos de lujo".

Transformación de recursos "parados"

La propuesta busca que se habiliten mecanismos para que los bienes, como casas en provincias, se conviertan, por ejemplo, en casas judiciales. "Transformemos estos tiempos en gestión", concluyó Cochamanidis, instando a diputados y senadores a viabilizar estos fondos para proteger a los bolivianos.

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