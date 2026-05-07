Zamora: "BoA necesita una reingeniería para ser competitiva"

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se refirió al tema de la investigación en torno a los vuelos de Boliviana de Aviación (BoA) entre Bolivia y Cuba, específicamente los vuelos entre Viru Viru y La Habana. Según Zamora, el exgerente, Ronald Casso, fue aprehendido y está siendo investigado por los vuelos que iniciaron en octubre de 2023 y se suspendieron en 2025. La Fiscalía está trabajando para determinar las responsabilidades, ya que los vuelos iban con una baja ocupación, lo que habría generado pérdidas económicas significativas.

Pérdidas económicas y posibles responsables

Zamora explicó que, a pesar de la planificación técnica, los vuelos no fueron rentables, con solo 11 o 12 pasajeros en un avión Boeing 737 con capacidad para 168 personas. Esto, según el ministro, demuestra que la ruta no era viable económicamente. Además, se identificó otro daño económico relacionado con la compra de dólares a un precio paralelo, lo que habría causado un perjuicio de aproximadamente 4 millones de bolivianos. La investigación también abarca a otros miembros del directorio, y se mencionó al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien autorizó los vuelos.

Reactivación de BoA

Zamora destacó que el gobierno está trabajando en un plan de reactivación de BoA, que ha logrado mejorar la situación de la empresa en un corto plazo, pasando de 8 a 14 aviones. El objetivo es llegar a 18 aviones para noviembre de 2026. El ministro mencionó que, a pesar de los esfuerzos, BoA sigue enfrentando problemas debido a deficiencias estructurales y de planificación.

“BoA necesita una reingeniería”, afirmó Zamora, quien destacó la importancia de darle a la aerolínea una visión renovada y convertirla en una empresa rentable y competitiva.

El futuro de BoA

El gobierno ha dado instrucciones claras de no proteger a BoA de manera artificial. “El proteccionismo le ha hecho daño a la empresa”, señaló Zamora, quien añadió que el presidente Rodrigo Paz quiere una empresa que sea autosuficiente que compita de manera justa con otras aerolíneas.

“No podemos seguir protegiendo a BoA, necesita funcionar por sí misma”, agregó el ministro.

Compromiso con la conectividad y la competencia

Zamora subrayó que el gobierno está comprometido con la conectividad y la mejora de la infraestructura aérea, destacando que, con la apertura de los cielos, se incrementará la competencia. Este proceso de reactivación incluye planes de modernización para mejorar la calidad del servicio y garantizar que BoA se convierta en una empresa competitiva, sin recurrir al monopolio.

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