Jonatan Peñaranda brilló con “Pedro Navaja” y se aleja de la zona de riesgo

Para cerrar la primera gala de “Mejorando mi versión”, el último participante en subir al escenario la noche de este jueves fue Jonatan Peñaranda, representante del departamento de La Paz y miembro del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

El cantante apostó nuevamente por “Pedro Navaja”, del artista Rubén Blades, tema que ya le había dado buenos resultados anteriormente, aunque esta vez sorprendió con una renovada versión salsa jazz que desató elogios entre los jueces.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado destacó la evolución artística del participante y la seguridad que mostró sobre el escenario.

Para Marco Veizaga, la presentación fue una de las más impactantes de la noche.

“Enfrentarse al monstruo que uno tiene dentro es importante. Lo enfrentaste y me encantó”, expresó.

Por su parte, Diego Ríos aseguró que esta nueva interpretación superó ampliamente a la primera versión presentada por Jonatan.

“¿Por qué no hiciste esto la primera vez con este temón? Estabas un poco emocionado, hubo algunas desafinaciones, pero esto es show. Eres un artista de verdad”, comentó.

Mientras tanto, Vladimir Suarez resaltó la coherencia artística y el crecimiento que viene mostrando el representante paceño.

“Me encanta porque ya estoy viendo una personalidad. Felicidades, vas por buen camino. Hay que trabajar un poquito algunas notas, pero estuvo bien”, señaló.

Finalmente, se reveló el puntaje promedio obtenido por Jonatan Peñaranda, quien alcanzó una nota de 6.3, resultado que lo posiciona entre los mejores participantes de la gala y lo mantiene lejos de la zona de riesgo.

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