Ministro de Economía: "Este año se unifica el precio del dólar"

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, adelantó en el programa Que No Me Pierda que este año se prevé realizar la unificación del precio del dólar en Bolivia, como parte de una transición hacia un sistema cambiario único.

Según la autoridad, la meta de la presente gestión es alcanzar la unificación del tipo de cambio, eliminando la dualidad existente entre el valor oficial y el dólar referencial (que ya ha superado la barrera de los 10 bolivianos).

“Nosotros hemos sido explícitos, vamos hacia la unificación cambiaria, esa es la meta. Bolivia no puede funcionar con distintos tipos de cambio”, señaló la autoridad, al remarcar que el país debe migrar hacia “un sistema cambiario moderno, que flote y sea previsible”.

El ministro justificó que la unificación no pudo realizarse de forma inmediata debido al "desorden" heredado. Según la autoridad, unificar desde el primer día habría generado problemas mayores para la estabilidad del país.

Si bien no se reveló el valor exacto en el que se fijará la divisa una vez unificada, se aclaró que el precio final será determinado por el mercado en el momento de la convergencia.

“Vamos a terminar unificando el tipo de cambio, de eso no quepa la menor duda, pero lo haremos en el momento que corresponda, después de ordenar todo el desorden que se ha dejado”, afirmó.

“El 2026 vamos a terminar de ordenar la economía y este año se va a unificar el precio del dólar”, finalizó el ministro Espinoza.

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