¡A sus 72 años! Secretario de Salud de EEUU se vuelve viral por rutina física en aeropuerto (video)

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se volvió viral en redes sociales tras aparecer realizando 20 dominadas consecutivas en una barra de entrenamiento instalada en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

El inesperado momento llamó la atención de viajeros y usuarios de internet, quienes destacaron la condición física del funcionario estadounidense, que supera los 70 años. Las imágenes muestran a Kennedy Jr. ejecutando la rutina con facilidad y sin detenerse, generando miles de comentarios y reacciones en plataformas digitales.

Una rutina enfocada en la salud y el ejercicio

El actual secretario de Salud ha compartido en distintas ocasiones detalles de su estilo de vida activo, basado en ejercicios de fuerza, senderismo y deportes recreativos.

Según explicó anteriormente, suele iniciar sus mañanas con caminatas en subida junto a sus perros, recorriendo cerca de cinco kilómetros, además de sesiones de meditación.

Retos físicos y videos virales

No es la primera vez que el funcionario genera repercusión por sus entrenamientos. En meses recientes participó en desafíos de flexiones y dominadas junto a otros funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Sus videos suelen viralizarse por mostrar ejercicios físicos intensos en espacios poco comunes, reforzando su discurso sobre la importancia de mantener una vida activa y enfocada en la salud y la longevidad.



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