La misteriosa ruta de la pareja neerlandesa que desató el brote de hantavirus en un crucero

Las autoridades sanitarias de Argentina reconstruyeron el recorrido realizado por la pareja de turistas neerlandeses vinculada al origen del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, una investigación clave para determinar dónde ocurrió el contagio que ya dejó al menos tres personas fallecidas.

La pareja, considerada el “caso índice” del brote, recorrió durante casi cuatro meses distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero que actualmente mantiene en alerta sanitaria a varios países.

Según informó el Ministerio de Salud argentino, los turistas llegaron a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y comenzaron un extenso viaje en automóvil por diferentes regiones del país durante 40 días.

Posteriormente, el 7 de enero cruzaron hacia Chile, donde continuaron recorriendo distintas zonas por otros 24 días. El 31 de enero regresaron nuevamente a Argentina para visitar la provincia de Neuquén y, doce días después, volvieron a territorio chileno.

Más adelante, la pareja cruzó hacia la provincia argentina de Mendoza y desde allí inició un nuevo trayecto por carretera durante 20 días hasta llegar a Misiones, en el noreste del país.

Finalmente, el 13 de marzo ingresaron a Uruguay por vía terrestre y el 27 de marzo retornaron a Argentina para dirigirse a Ushuaia, ciudad desde donde el crucero MV Hondius zarpó el pasado 1 de abril.

Los primeros fallecidos

De acuerdo con el Gobierno de Sudáfrica, el primer pasajero en presentar síntomas fue un hombre de 70 años, quien falleció en la isla británica de Santa Elena.

Días después, su esposa, de 69 años, murió en Sudáfrica mientras esperaba abordar un vuelo de regreso hacia los Países Bajos.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron ocho contagios relacionados con el crucero, de los cuales tres terminaron en fallecimientos.

La peligrosa cepa Andes

Argentina informó que los casos detectados corresponden a una variante de la cepa Andes del hantavirus, una enfermedad que históricamente circuló en las provincias sureñas argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, además del sur de Chile.

Ante la gravedad del brote, equipos técnicos viajarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores, considerados reservorios naturales del virus.

Las autoridades sanitarias también aseguraron que, hasta el momento, no se registraron casos asociados al crucero dentro de Argentina.

Además, el país enviará muestras de ARN de la cepa Andes y material de diagnóstico a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido para reforzar el seguimiento epidemiológico y facilitar unas 2.500 pruebas de detección.

Pasajeros serán puestos en cuarentena

Está previsto que el MV Hondius atraque este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, España.

Desde allí, los pasajeros extranjeros serán evacuados hacia sus países de origen, mientras que los 14 ciudadanos españoles serán trasladados a un hospital militar en Madrid, donde deberán cumplir cuarentena preventiva.

Con información de EFE.

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