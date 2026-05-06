Tras 23 años de matrimonio, una mujer en Tailandia abandonó su hogar luego de que su marido le propusiera una relación de tres con un religioso budista, desatando un escándalo que pone en jaque la disciplina monástica en el país.
06/05/2026 18:30
Una historia de traición, fe y desamor paralizó las redes sociales en el sudeste asiático y empieza a dar la vuelta al mundo. Una mujer tailandesa denunció públicamente que su esposo durante más de dos décadas la abandonó tras iniciar un romance con un monje budista. Lo más insólito: el hombre le propuso mantener una relación de tres para no deshacer el matrimonio.
Una huida con solo 150 dólares
La mujer, residente de la provincia de Prachin Buri, relató que tras 23 años de estabilidad matrimonial, su vida dio un giro de 180 grados al descubrir la infidelidad de su marido con un religioso. Según su testimonio, el esposo no solo admitió el vínculo, sino que intentó convencerla de aceptar un arreglo poliamoroso que incluyera al monje.
Ante la negativa y la profunda decepción, la mujer decidió abandonar el hogar conyugal llevando consigo apenas 6,000 baht (aproximadamente 150 dólares), una cifra ínfima para reconstruir una vida desde cero tras media vida de casada.
Bajo la lupa: La disciplina monástica en crisis
El caso generó una ola de indignación en Tailandia, un país donde los monjes budistas gozan de un alto respeto social y deben cumplir estrictos votos de celibato y castidad. La noticia escaló a tal nivel que la prensa local inició una cacería informativa para identificar al religioso implicado.
El monje fue identificado como Phra Phonchai, de unos 30 años de edad, ordenado en 2024. Periodistas visitaron templos en Nakhon Ratchasima, donde testigos describieron al monje como alguien "reclusivo y poco sociable".
El templo Wat Bueng Phra Aram Luang, donde el acusado realizó estudios en 2025, emitió un comunicado urgente aclarando que Phonchai no forma parte de su clero permanente y que cualquier conducta inapropiada es una "responsabilidad personal" que no representa a la institución.
"Es un golpe a la confianza pública en el clero. Esperamos que las autoridades religiosas actúen con rigor", comentaron usuarios en Facebook, donde la historia se hizo viral el pasado 2 de mayo.
¿Qué pasará ahora?
La Oficina Provincial de Budismo tomó cartas en el asunto y coordina investigaciones en la provincia de Ubon Ratchathani, donde el monje aparece registrado actualmente. De confirmarse la relación sentimental, Phonchai se enfrentaría a la expulsión inmediata y permanente del monacato, una de las sanciones más vergonzosas para un budista en Tailandia.
Con datos de Khaosod English y Entertainment Updates.
