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EMSA intensifica limpieza en la ciudad de Cochabamba tras acuerdo con vecinos de Albarrancho

El gerente René Quiroga aseguró que más del 60% de la ciudad ya fue limpiada y estimó que en las próximas 48 horas la urbe estará prácticamente libre de basura acumulada.

Cristina Cotari

07/05/2026 9:44

EMSA ya limpió más del 60% de la ciudad en Cochabamba. Foto: EMSA
Cochabamba, Bolivia

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El gerente de la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA), René Quiroga, informó que los trabajos de limpieza en la ciudad de Cochabamba se intensificaron desde la madrugada y estimó que el 99% de la urbe estará limpia en un plazo de 48 horas.

El pronunciamiento se realizó luego de que vecinos de Albarrancho y la Alcaldía de Cochabamba alcanzaran un acuerdo para permitir nuevamente el paso de los carros basureros hacia la planta de tratamiento de Cotapachi, lugar donde actualmente se depositan los residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara.

Quiroga explicó que EMSA inició las tareas de limpieza desde la jornada pasada y que los trabajos continuaron durante la noche y la madrugada de este jueves.

“Desde las 04:00 hemos empezado con la limpieza, estamos trabajando en mercados y varios puntos de la ciudad”, señaló.
Asimismo, indicó que el servicio de recojo de basura ya se normalizó en los barrios, aunque reconoció que aún existen sectores con acumulación de residuos debido a que durante varios días no se pudo cumplir con el cronograma habitual de recolección.

El gerente también manifestó preocupación porque algunas personas continúan arrojando basura en vías públicas y puntos verdes improvisados, pese a que el servicio comenzó a regularizarse.

Explicó que todo el personal de EMSA se encuentra movilizado y recibe apoyo de otras unidades operativas municipales como Obras Públicas y del Programa de Mantenimiento Municipal (Proman)  para acelerar la limpieza de la ciudad.

“En este momento ya tenemos más del 60% de la ciudad limpia. Se ha trabajado toda la noche y esta mañana arrancamos temprano”, afirmó.

Recordó que EMSA se encarga de la limpieza, barrido y recolección domiciliaria de residuos, mientras que el tratamiento final de la basura corresponde a otra empresa encargada de esa labor.

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