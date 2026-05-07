Levantan bloqueo en Yapacaní y habilitan la ruta entre Santa Cruz y Cochabamba

El bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní fue levantado luego de que transportistas y autoridades locales alcanzaran un acuerdo tras varias horas de protesta por la calidad de los carburantes, el mantenimiento de las carreteras y el retorno de las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al municipio de Montero.

La medida de presión mantenía interrumpido el paso en la ruta nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, generando filas de vehículos y complicaciones para transportistas y viajeros.

Tras una reunión entre representantes del sector movilizado y autoridades, se determinó suspender el bloqueo y habilitar nuevamente la vía, permitiendo el restablecimiento del tránsito vehicular en la zona.

Sin embargo, los movilizados advirtieron que el acuerdo alcanzado es temporal y otorgaron un plazo de 24 horas para que sus demandas sean atendidas por el Gobierno nacional y las instituciones competentes.

Los transportistas señalaron que, de no existir respuestas concretas dentro del plazo establecido, retomarán las medidas de presión y no descartan reinstalar los bloqueos en la carretera.

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