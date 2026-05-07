Cámaras de seguridad registran a mujer que dejó un feto en un inodoro de Yapacaní

El municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, se encuentra conmocionado tras el hallazgo de un feto de aproximadamente 25 semanas de gestación en el interior de un inodoro de un baño público. El descubrimiento fue realizado por trabajadoras de limpieza, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una obstrucción en la tubería antes de percatarse de la desgarradora realidad.

El doctor Jhonny Barba, médico de la localidad, informó que el feto fue encontrado en el mercado Agrícola y que “tiene más o menos unas 25 semanas de gestación, ya todos sus órganos están totalmente desarrollados”. Pese a que fue envuelto en paños y trasladado de urgencia en una caja hacia el hospital municipal, el pequeño cuerpo llegó al centro médico sin signos vitales.

Investigación en curso

La Policía Boliviana ha iniciado el rastreo mediante cámaras de seguridad. Información extraoficial indica que una mujer de complexión robusta y vestimenta negra fue vista ingresando al lugar. En este sentido, las autoridades realizan estudios forenses para determinar si la implicada dio a luz en el baño o si acudió al sitio únicamente para deshacerse del feto.

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