Gabinete de Velasco fija prioridades: deuda, seguridad y salud marcan la agenda

Tras la conclusión de la primera reunión de gabinete en la Gobernación de Santa Cruz, los secretarios departamentales coincidieron en la necesidad de realizar un diagnóstico profundo sobre temas clave como la deuda flotante, la seguridad ciudadana y la reingeniería institucional en el área de salud.

El secretario de Hacienda, José Luis Pérez, señaló que una de las principales prioridades será atender la deuda con proveedores y otras obligaciones pendientes. Para ello, adelantó que se plantea una reestructuración financiera que permita mejorar la eficiencia y avanzar hacia la sostenibilidad de la institución.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan Justiniano, indicó que el proceso de reingeniería institucional podría implicar la creación y eliminación de secretarías. Además, anunció la conformación de una guardia departamental para reforzar la seguridad.

“Vamos a solicitar al Ministerio de Gobierno mayor presencia policial con equipamiento y, en un plazo no mayor a 30 días, convocaremos a un Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana presidido por el gobernador”, explicó.

En materia ambiental, la secretaria de Medio Ambiente, Marisol Yabeta Azaeda, informó que se priorizará la prevención de desastres, especialmente incendios forestales, en coordinación con autoridades municipales y nacionales.

Asimismo, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Germán Antelo Vaca, enfatizó la necesidad de fortalecer la rectoría en salud y avanzar en la creación de hospitales de referencia en las distintas macroregiones del departamento.

Estos temas forman parte de la agenda inicial definida por el gabinete del gobernador Juan Pablo Velasco, tras la reciente posesión de sus autoridades.

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