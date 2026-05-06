Mario Aguilera acompañará a Velasco como asesor general de la Gobernación

El exvicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, anunció que acompañará la gestión del gobernador Juan Pablo Velasco en calidad de asesor general de la Gobernación.

Aguilera señaló que asumirá este rol con el objetivo de aportar su experiencia en temas estratégicos y contribuir a la resolución de problemáticas complejas en el departamento.

“He recibido la invitación para apoyarlo en la asesoría general. Estamos dispuestos a seguir trabajando con compromiso por nuestra gente y aportar a un futuro mejor”, afirmó.

Asimismo, consideró que existen oportunidades en el ámbito urbano metropolitano y destacó la importancia de los instrumentos de planificación para encarar una gestión marcada por necesidades urgentes.

“Toca poner en acción los planes propuestos, que nacen de la articulación de los distintos niveles del Estado, desde las autonomías indígenas, la Gobernación y los municipios, hasta el Gobierno central”, añadió.

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