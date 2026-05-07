Pareja roba vagoneta en El Alto e intenta venderla en Achacachi

Una pareja de jóvenes robó una vagoneta en la zona de Alto Lima, en El Alto después de dopar al conductor con un somnífero que le fue administrado a través de un refresco. Según el propietario del vehículo, los jóvenes se acercaron a él de manera amistosa, compartieron un refresco, y aprovechando un descuido del conductor, lo doparon con el somnífero, dejándolo inconsciente.

En ese momento, la pareja procedió a robar la vagoneta, llevándola hasta la población de Achacachi, donde intentaron venderla por 29,000 bolivianos. Sin embargo, gracias a una alerta de los comunarios de la zona, el vehículo fue localizado y recuperado antes de que fuera completamente comercializado.

"El propietario indica que al momento de compartir un refresco, lo que él señala, habría sido pildoreado. Inmediatamente, ante su descuido, y mientras él estaba inconsciente, procedieron a robar el vehículo." declaró la autoridad policial.

Recuperación del vehículo

Gracias a la rápida reacción de los habitantes de Achacachi, que notificaron a las autoridades, la vagoneta fue recuperada y se evitó su venta. Las investigaciones apuntan a que esta no es la primera vez que se utilizan somníferos para cometer delitos de este tipo. Las autoridades ya tienen identificada a la pareja responsable del robo y continúan con las investigaciones para dar con su paradero.

Dopaban a sus víctimas

Este modus operandi, que incluye el uso de somníferos para dopar a las víctimas antes de robarles, ha sido identificado previamente en otros incidentes similares. Las autoridades han expresado su preocupación por la recurrencia de estos delitos y continúan trabajando para evitar que se repitan.

Acciones legales

Las autoridades continúan con la búsqueda de los responsables y han señalado que en las próximas horas se tomarán medidas legales en su contra. Se espera que la pareja de jóvenes enfrente cargos por robo, entre otros delitos.

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