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Pareja roba vagoneta en El Alto e intenta venderla en Achacachi

Una pareja de jóvenes dopó al conductor de una vagoneta para robar el vehículo y luego intentar comercializarlo en Achacachi. El motorizado fue recuperado gracias a la alerta de comunarios. 

Juan Marcelo Gonzáles

06/05/2026 21:10

Foto: Camioneta de DIPROVE
La Paz

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Una pareja de jóvenes robó una vagoneta en la zona de Alto Lima, en El Alto después de dopar al conductor con un somnífero que le fue administrado a través de un refresco. Según el propietario del vehículo, los jóvenes se acercaron a él de manera amistosa, compartieron un refresco, y aprovechando un descuido del conductor, lo doparon con el somnífero, dejándolo inconsciente.

En ese momento, la pareja procedió a robar la vagoneta, llevándola hasta la población de Achacachi, donde intentaron venderla por 29,000 bolivianos. Sin embargo, gracias a una alerta de los comunarios de la zona, el vehículo fue localizado y recuperado antes de que fuera completamente comercializado.

"El propietario indica que al momento de compartir un refresco, lo que él señala, habría sido pildoreado. Inmediatamente, ante su descuido, y mientras él estaba inconsciente, procedieron a robar el vehículo." declaró la autoridad policial.

Recuperación del vehículo
Gracias a la rápida reacción de los habitantes de Achacachi, que notificaron a las autoridades, la vagoneta fue recuperada y se evitó su venta. Las investigaciones apuntan a que esta no es la primera vez que se utilizan somníferos para cometer delitos de este tipo. Las autoridades ya tienen identificada a la pareja responsable del robo y continúan con las investigaciones para dar con su paradero.

Dopaban a sus víctimas
Este modus operandi, que incluye el uso de somníferos para dopar a las víctimas antes de robarles, ha sido identificado previamente en otros incidentes similares. Las autoridades han expresado su preocupación por la recurrencia de estos delitos y continúan trabajando para evitar que se repitan.

Acciones legales
Las autoridades continúan con la búsqueda de los responsables y han señalado que en las próximas horas se tomarán medidas legales en su contra. Se espera que la pareja de jóvenes enfrente cargos por robo, entre otros delitos.

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