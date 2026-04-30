Accidente del Hércules pudo evitarse: Informe revela que piloto no recibió la información meteorológica adecuada

El comandante General de la Armada Boliviana, coronel Ricardo Alarcón, en conferencia de prensa, detalló que el accidente del Hércules en El Alto podría haberse evitado si se hubiera tomado una mejor decisión operativa y se hubiera recibido la información meteorológica adecuada.

El comandante de la Junta Investigativa de Asuntos Aéreos de la FAB, Coronel Ricardo Alarcón, explicó que la caída del Hércules se debió a una serie de factores, siendo el principal el factor meteorológico. Según Alarcón, la falta de información precisa sobre las condiciones climáticas en La Paz pudo haber sido un factor clave para que el vuelo no se ejecutara de manera segura.

“Este accidente se pudo haber evitado” sostuvo Alarcón

El papel de los controladores y la falta de información

Alarcón también mencionó que, durante la etapa de comunicación entre los controladores de vuelo, la tripulación no recibió el informe meteorológico que indicaba las condiciones peligrosas para aterrizar en La Paz.

“Si los controladores de Cochabamba hubieran informado correctamente sobre la situación en El Alto, los tripulantes podrían haber tomado otra decisión operativa,” indicó el coronel, sugiriendo que, con información adecuada, se podrían haber evitado las condiciones que llevaron al accidente.

El operador era practicante

En cuanto a la torre de control, Alarcón también reflexionó sobre la posible falta de experiencia del operador encargado en ese momento.

“El operador estaba en entrenamiento, y aunque siempre hay un instructor para guiarlo, el hecho de que no se haya brindado la información adecuada podría haber influido en la toma de decisiones,” mencionó Alarcón. Sin embargo, remarcó que la investigación de este aspecto deberá ser manejada por las instancias correspondientes.

Posibilidad de evitar el accidente

El coronel Alarcón detalló que si se hubieran tomado en cuenta las condiciones meteorológicas y la cantidad de combustible, la tripulación habría tenido alternativas de aterrizaje en Cochabamba o Santa Cruz, lo que podría haber evitado el accidente. Según los datos proporcionados, el avión contaba con suficiente combustible para continuar el vuelo durante más de dos horas, lo que hubiese dado tiempo para buscar un aeropuerto alternativo.

En síntesis

El accidente del Hércules en El Alto podría haberse evitado si se hubieran recibido los datos meteorológicos correctos y se hubieran considerado todas las opciones operativas disponibles. Las autoridades aéreas continúan con la investigación para determinar responsabilidades y para evitar futuros incidentes similares. El mensaje claro de la conferencia fue que la comunicación eficiente y la toma de decisiones informadas son clave para evitar tragedias en el ámbito aeronáutico.

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