Liberan vehículos afectados tras accidente del avión Hércules

Tras una orden oficial de liberación, los vehículos que resultaron afectados en el accidente aéreo del avión Hércules ya pueden ser recogidos por sus propietarios.

La fiscal de materia, Sarina Guardia, informó que se procedió a la entrega de 12 motorizados a sus dueños, quienes ya iniciaron el proceso de retiro.

“Ya se le ha procedido (…) entregar a estas 12 personas los 12 vehículos, mismos que ya están en curso para hacer el recojo correspondiente”, señaló.

Trámites ante la aseguradora

Los propietarios deberán cumplir con los requisitos exigidos por la aseguradora para acceder a la devolución o compensación económica.

“Son los requisitos que la aseguradora solicita en este caso para poder hacer el desembolso o quizás la devolución del vehículo”, explicó la fiscal.

Tres vehículos siguen sin identificación

Sin embargo, no todos los motorizados han podido ser reconocidos. Tres vehículos quedaron completamente destruidos, lo que impide su identificación.

“Son tres vehículos que se encuentran irreconocibles (…) no se ve el número de placas, no se ha podido evidenciar a qué personas pertenecen”, detalló.

Piden a propietarios presentarse

Ante esta situación, el Ministerio Público exhortó a posibles propietarios a presentarse ante la Policía para intentar reconocer los motorizados restantes.

“Estaremos a la espera que alguien pueda pasar por la Policía para que puedan reconocer”, añadió la autoridad.

Las investigaciones continúan mientras se busca identificar a los dueños de los vehículos totalmente dañados.

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